В Успенском районе назначили нового прокурора

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-03T11:14:15+03:00

Им стал Роман Швецов

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Успенского района назначен советник юстиции Швецов Роман Петрович

Он в 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Юриспруденция».

- В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 2007 года. Он трудился в качестве помощника прокурора Армавира, а также заместителя прокурора Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани назначили и.о. руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Им стал Виталий Воронов.

Ранее ведомство возглавлял Юрий Волков. Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU