В Успенском районе назначили нового прокурора
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Успенского района назначен советник юстиции Швецов Роман Петрович
Он в 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Юриспруденция».
- В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 2007 года. Он трудился в качестве помощника прокурора Армавира, а также заместителя прокурора Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, на Кубани назначили и.о. руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Им стал Виталий Воронов.
Ранее ведомство возглавлял Юрий Волков. Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.
ИСТОЧНИК KP.RU