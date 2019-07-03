2019-07-03T11:14:15+03:00
Общество

В Успенском районе назначили нового прокурора

Им стал Роман Швецов
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Успенском районе назначили нового прокурораВ Успенском районе назначили нового прокурораФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации прокурором Успенского района назначен советник юстиции Швецов Роман Петрович

Он в 2007 году окончил юридический факультет Кубанского государственного аграрного университета по специальности «Юриспруденция».

- В органах прокуратуры Краснодарского края работает с декабря 2007 года. Он трудился в качестве помощника прокурора Армавира, а также заместителя прокурора Армавира, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, на Кубани назначили и.о. руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. Им стал Виталий Воронов.

Ранее ведомство возглавлял Юрий Волков. Он покинул пост в связи с переходом на другую работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи 6 июля стартует Морской фестиваль
В Новороссийске местный житель пытался дать взятку сотруднику полиции
В Сочи в поселке Алексеевка девушка упала в овраг и ударилась головой
В Сочи бывший госслужащий нарушил закон о противодействии коррупции
В Кавказском районе задержали закладчика наркотиков
В станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный»
В Краснодаре проходят межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту
Краснодарский депутат ЗСК подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Новороссийске холоднее, чем в Анапе
В Краснодаре откроется выставочный проект «Заводь»
СК России развивает систему кадетского образования
В Сочи хирурги удалили у женщины опухоль объемом 14 литров
Между Армавиром и Адлером начнет курсировать «Ласточка»
В Новороссийске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В Краснодарском крае стартовал IV конкурс в области качества «Сделано на Кубани»
Смертельные игры: На Кубани в ДТП погибли юные водитель и пассажир
Кубанцы стали реже одалживать на покупки