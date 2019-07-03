В Новороссийске местный житель пытался дать взятку сотруднику полиции

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-03T11:24:14+03:00

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В Новороссийске неоднократно судимому местному жителю вынесли обвинительный приговор. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение им заведомо незаконного бездействия).

18 февраля мужчина был задержан сотрудниками полиции на территории железнодорожного вокзала станции Новороссийск. У него нашли бумажный сверток с наркотическим веществом. Злоумышленник не хотел пойти под суд за это преступление и передал сотруднику полиции взятку в сумме 11,5 тысяч рублей. Правоохранитель от взятки отказался.

- Приговором Ленинского районного суда Новороссийска мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU