В Анапе двух орлов изъяли у фотографов-живодеров

СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-03T12:02:14+03:00

Их и еще других животных передали в зоопарк в селе Витязево

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В Анапе активно работает межведомственная рабочая которая ловит предпринимателей, незаконно оказывающих услуги по фотографированию с дикими животными.

Вчера у таких мучителей живности отобрали двух обезьянок, двух орлов и трех попугаев ара. Животные и птицы весь день находились на солнцепеке, в опасных для их здоровья условиях.

- Теперь они в безопасности – их передали в зоопарк в селе Витязево, а дельцов-нелегалов ждут штрафы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

В состав межведомственной группы, работающей при содействии Анапской межрайонной прокуратуры, входят сотрудники управления торговли, полиции, Росприроднадзора.

Напомним, в Сочи принялись за фотографов-живодеров. За время рейда были изъяты маленькая львица, яванская макака и два попугая ара.

ИСТОЧНИК KP.RU