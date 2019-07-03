Первый секретарь краснодарского краевого комитета КПРФ приехал в Гулькевичи

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-03T12:14:02+03:00

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В организации поездки и проведении встреч ему помогали: секретарь краевого Комитета КПРФ Александр Иванович Нагнибеда, член крайкома партии, молодой коммунист Владимир Малов, коммунисты-депутаты Гулькевичского районного Совета – Николай Анатольевич Ковалев (первый секретарь райкома КПРФ), Владимир Валентинович Крутов, Сергей Николаевич Злобин, член территориальной избирательной комиссии Сергей Петрович Черепанов. Также во встречах участвовали представители Кавказского районного отделения КПРФ: первый секретарь райкома, депутат районного Совета Борис Константинович Устинов и член райкома Александр Иванович Марюхин.

В г. Гулькевичи Николай Иванович Осадчий сначала встретился с медицинскими работниками Центральной районной больницы. Депутат рассказал об основных направлениях работы думского Комитета по охране здоровья, включая собственные инициативы, а также о главных положениях Стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентским Указом в начале июня текущего года.

Отметив достижения, – например, такие, как работа центров медицины высоких технологий, снижение младенческой смертности, появление новых программ в организации онкологической помощи и в детском здравоохранении, Николай Иванович Осадчий обратил внимание участников встречи на ряд проблем современного российского здравоохранения: состояние первичной медицинской помощи, качество подготовки и дефицит медицинских кадров, лекарственное обеспечение регионов. По его мнению, одной из главных причин, порождающих эти проблемы, является недостаточное финансирование здравоохранения из всех бюджетных источников и необходимо наращивать усилия в этом направлении – тем более, что дополнительные финансовые резервы в стране имеются.

В свою очередь главный врач больницы Евгений Григорьевич Ботов и другие участники встречи высказали свое мнение о месте и роли страховых медицинских компаний в системе ОМС и поставили перед депутатом ряд вопросов, касающихся подходов к определению зарплаты медицинских работников, мер социальной поддержки, правового статуса врача, а также обновления оборудования и автомобильного парка.

Николай Иванович Осадчий ответил на вопросы и в завершение предложил, чтобы конструктивное взаимодействие продолжалось – с использованием современных технических возможностей.

Затем состоялась встреча Николая Ивановича Осадчего с партийным активом Гулькевичского района. Лидер краевого отделения КПРФ раскрыл особенности современного политического процесса, работы фракции коммунистов в российском парламенте и сформулировал главные задачи местного партийного отделения на ближайшее время. Это – политическое просвещение граждан, организация общественного протеста и активное участие в муниципальных выборах – борьба за депутатские мандаты на поселенческом уровне.

В ходе оживленной беседы, моментами принимавшей характер дискуссии, Николай Иванович Осадчий дал обстоятельные ответы на прозвучавшие вопросы и предложения активистов.

ИСТОЧНИК KP.RU