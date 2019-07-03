2019-07-03T12:23:18+03:00
Происшествия

В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой

За это ей грозит 6 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картойВ Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картойФото: Архив "КП"
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Местная жительница обратилась в дежурную часть Калининского района. Заявительница пояснила полицейским, что спустя несколько часов, после того, как потеряла свою банковскую карту, на ее телефон стали поступать смс о списании денег. До момента блокировки, со счета потерпевшей пропали 3 тысячи рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили в каких банкоматах и магазинах производилась побывала банковская карта потерпевшей. Изучив записи камер видеонаблюдения полицейские установили личность предполагаемой злоумышленницы.

30-летнюю женщину задержали. Она рассказала, что нашла банковскую карту на улице и несколько раз расплатилась ею в местных магазинах за продукты.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до 6 лет лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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