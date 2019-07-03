В Туапсинском районе иномарка сбила 31-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-03T12:39:30+03:00

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2 июля около 05:00 утра в районе 34-километра автодороги «Джубга - Сочи» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 69-летний мужчина за рулем авто марки «Рено Дастер» сбил 31-летнего мужчину, находившегося на проезжей части. На верхней одежде потерпевшего отсутствовали светоотражающие элементы, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате пешехода с травмами госпитализировали. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На дорогах Кубани 2 июля инспекторами зафиксировано 27 ДТП, в которых 3 человека погибли и 37 получили ранения различной степени тяжести. В крае произошло 4 наезда на пешеходов, в них один человек погиб и 3 были травмированы.

ИСТОЧНИК KP.RU