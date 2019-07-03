Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина

СЕГОДНЯ 12:54 2019-07-03T12:56:48+03:00

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В подводном музее на Большом Утрише неподалеку от Анапы появился новый экспонат. На дне Черного моря есть бюсты советских вождей - Ленина и Сталина, скульптуры Посейдона и других героев греческой мифологии, затонувший рыболовецкий бот, натуралистичный макет большой белой акулы.

А теперь, как сообщают «Кубанские новости», под воду отправились скульптуры Павла Мамаева и Александра Кокорина. На дно их отправили аквалангисты дайвцентра «Утриш».

- Музей появился в 2009 году. С тех пор мы ежегодно пополняем фонды музея новыми скульптурами или ретроэкспонатами, - рассказал инструктор дайвинг-центра «Утриш» Павел Гуревич.

Фото: "Кубанские новости".

Скульптура со скандальными футболистами называется «Мамаев и Кокорин борются за свою свободу». Выполнена она из бетона и раскрашена. Сейчас арт-объект находится на глубине 6-7 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU