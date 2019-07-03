В Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов

СЕГОДНЯ 13:03 2019-07-03T13:03:41+03:00

Они содержат предложения по планировке, внешнему облику, дизайну, размещению вывесок на фасадах

Изменить размер текста: A A

Департамент архитектуры и градостроительства Краснодара подготовил перечень рекомендаций и проектных решений по внешнему виду павильонов, киосков и городской инфраструктуры.

Раньше подобного документа не было. Рекомендации дают представление о том, как могут выглядеть киоски, торговые объекты, остановки на территории города. Содержащиеся в методичке указания носят рекомендательный характер. Но они крайне важны, так как задают общий вектор и направление при проектировании новых объектов.

- Методическое пособие значительно ускорит процедуру согласования в городском департаменте архитектуры и градостроительства эскизных проектов торговых точек перед их размещением или обновлением. Они ориентированы на проектировщиков, архитекторов, владельцев и помещений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Рекомендации содержат предложения по планировке, внешнему облику, дизайну, размещению вывесок на фасадах и оформлению как круглогодичных, так и сезонных объектов нестационарной торговли: киосков, палаток и навесов для уличных ярмарок, тележек для продажи мороженого, елочных базаров, также туалетов, остановок.

Напомним, в станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный». Здесь создадут систему уличного освещения из 23 фонарей, а также установят 22 садовых дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU