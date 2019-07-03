В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить детсад

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-03T13:21:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новознаменском жилом районе Краснодара на участке площадью около 1 гектар построят двухэтажный детский сад на 250 мест. Уже вырыт котлован, идет закладка фундамента.

- Рассчитываю, что до конца года здесь же, в «Сосновом бору», начнем строить школу на 1100 мест. Параллельно готовим другие площадки и в Новознаменском, и в Знаменском , - сказал Евгений Первышов.

Новый детский сад в ЖК «Сосновый бор» будет включать все необходимое для организации комфортного пребывания малышей. Здесь будут комнаты групповых ячеек, полностью оборудованную столовую, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет. На прилегающей территории оборудуют веранды .

Несмотря на то, что разрешение на строительство действует до 2022 года, ввести сад в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Напомним, в Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов. Они содержат предложения по планировке, внешнему облику, дизайну, размещению вывесок на фасадах.

ИСТОЧНИК KP.RU