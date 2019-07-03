В Сочи осудили бывшего директора департамента имущественных отношений

СЕГОДНЯ 13:36 2019-07-03T13:36:20+03:00

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В Сочи вынесли приговор бывшему директору департамента имущественных отношений Владимиру Пермякову. Он признан виновным в халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, чиновник связан с махинациями на 26 квартир для детей-сирот. Комиссия, которую направлял бывший директор для обследования состояния недвижимости, выявила ряд дефектов в помещениях - отсутствие плафонов, части сантехники, местами поврежденный линолеум. Более того, в квартирах не было радиаторов, они не отапливались. Автономные дымовые пожарные сигнализации также отсутствовали.

- Владимир Пермяков не предпринял мер к расторжению контрактов и дал указание подчиненным оплатить покупку данных помещений. Краевому бюджету от действия чиновника причинен ущерб более чем на 28 миллионов рублей, а также были нарушены права 26 граждан, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Оперативное сопровождение по данному делу вели сотрудники краевого УЭБиПК МВД РФ по Краснодарскому краю.

Официально содержание приговора Владимиру Пермякову не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU