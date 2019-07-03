В Сочи мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-03T14:00:54+03:00

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В дежурную часть отдела полиции Хостинского района Сочи позвонила местная жительница. Она заявила, что ее сосед выбросил собаку из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. От полученных при падении травм животное скончалось.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия. Там они задержали неоднократно судимого 33-летнего приезжего из Кущевского района.

Выяснилось, что несколько дней назад мужчина подобрал бродячую собаку во дворе многоэтажки, где снимал жилье. Объяснить, почему он так сделал, злоумышленник не смог.

- По данному факту отделом дознания УВД по городу Сочи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными). Ему грозит до трех лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU