Парад звезд эстрады, телевидения, театра и кино пройдет в «Орленке»

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-03T14:12:38+03:00

Во Всероссийском детском центре «Орлёнок» с 5 по 13 июля 2019 года пройдёт XXIII Всероссийский фестиваль визуальных искусств с участием более 120 известных актёров, режиссёров, мультипликаторов и других представителей творческих профессий

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Более 3500 ребят из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Болгарии, Венгрии, Франции, Канады, США и Египта, отдыхающих в «Орлёнке», смогут приобщиться к миру кино, театральному и исполнительскому искусству, познакомиться с последними достижениями, новыми жанрами, современными направлениями и лицами кино-, теле-, фото- и видеоиндустрии.

В этом году Фестиваль визуальных искусств посвящен памяти Станислава Сергеевича Говорухина, который много лет был председателем его попечительского совета и просто Другом. В «Орлёнке» начнёт свою работу выставка «Воспоминание…», посвященная творчеству культового режиссёра, будет представлена ретроспектива его фильмов.

Конкурсная часть Фестиваля пройдёт в номинациях: «Кинематограф», «Режиссёры 21 века», «Анимация» (полнометражная и короткометражная), «Телевидение», «Фотокросс», «Клипстрим» и «Новые лица». Оценивать фильмы и программы будет детское жюри под руководством профессионалов – председателей.

Наставниками юных экспертов в 2019 году станут: актриса театра и кино Ирина Лачина, актриса, режиссёр Ольга Дунаева, режиссёр-мультипликатор, сценарист, художник-постановщик, художник-мультипликатор Наталья Орлова, кинорежиссёр, продюсер Тенгиз Семёнов, теле- и радиоведущий, журналист, киновед, сценарист и режиссёр Сергей Капков, модель, актриса и певица Александрия Лаптева, продюсер Наталья Иванова, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Олеш Шторм, художник, фотограф Тимофей Трефилов, Член Правления и председатель Комиссии по развитию арт, медиа и киноиндустрий «Опора России» Евгений Юматов, генеральный продюсер Международного центра «Лидер Фильм» и Член Общественной Палаты РФ Сюзанна Юматова.

В конкурсной программе Фестиваля будут представлены более 60 художественных и анимационных фильмов, среди которых «Крик тишины» (реж. В.Потапов, 2018 г.), «Война Анны» (реж. А.Федорченко, 2018 г.), «Это не навсегда» (реж. Е.Яцкина, А.Рубенштейн, 2019 г.), «Кастинг» (реж. В.Макейчик, 2017 г.), «Кинолюбовь» (реж. П.Щербатюк, 2018 г.), «Там, где ветер» (реж. Т.Мирошник, 2018 г.), «Мама» (реж. В.Киселёв, 2018 г.), «Снежная королева: зазеркалье» (реж. А.Цицилин, 2018 г.), «Три богатыря и Наследница престола» (реж. К.Бронзит, 2018 г.), «Смешарики. Дежавю» (реж. Д.Чернов, 2018 г.) и др.

Орлятам предстоит оценить детские телевизионные программы студий «Первый шаг», «Планета-ТВ», «Один дома», телеканалов «Карусель», «Будильник», а также работы начинающих режиссёров – выпускников ВГИК, «Студии Мастер-фильм», ООО «Визарт-Фильм», Киностудии им. М. Горького и др.

В рамках Фестиваля мальчишки и девчонки пообщаются с известными деятелями кино, театра, телевидения и эстрады: Родионом Газмановым, Марией Порошиной, Борисом Грачевским, Татьяной Абрамовой, Лесей Ярославской, Алёной Яковлевой, Сергеем Ли, Алексеем Сафроновым, Натальей Хорохориной, Александром Герасимовым, Сергеем Шустицким, Андреем Школдыченко, Натальей Бондарчук, Юрием Беляевым, Александром Иншаковым, Юлией Рутберг, Павлом Каплевичем, Любашей. Актрисы Ольга Кабо и Нина Шацкая выступят для орлят на поэтическом вечере, с избранным творчеством лучших русских поэтов, а Заслуженный деятель искусств РФ Наталья Дабижа, проведёт творческий вечер, посвященный 100-летию ВГИК. «Классные встречи» со звёздами будут транслироваться в прямом эфире в сети Интернет.

В ходе Фестиваля орлятам будет представлен 14-й диск «Магия кино» включающий песни Марка Минкова в исполнении артистов театра и кино совместно с коллективом детского театра песни «Домисолька». Кроме того, ребята увидят новые выпуски киножурнала «Ералаш», посетят концерт Московского детского театра эстрады, под руководством Валентина Овсянникова.

Президент Фестиваля – Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель журнала «Ералаш» Борис Грачевский, вице-президент – актриса и певица Елизавета Арзамасова, генеральный продюсер – Заслуженный работник культуры РФ Лариса Преториус.

Организаторами мероприятия выступают ООО «Центр визуальных искусств», Фонд поддержки и развития культуры и спорта «Новые лица», ООО ГК «Информ Девелопмент», ОГДЮО «Российское движение школьников» и ВДЦ «Орлёнок». Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры и Министерства просвещения Российской Федерации.

Торжественная церемония открытия Фестиваля визуальных искусств состоится 6 июля 2019 года в 20.00. Пресс-конференция для представителей СМИ запланирована на 19.00.

Заявки на аккредитацию принимаются до 5 июля 2019 г. Форма для заполнения находится на официальном сайте ВДЦ «Орлёнок» по ссылке https://orlyonok.prexroom.ru/accreditation/. За подробной информацией обращаться в пресс-службу ВДЦ «Орлёнок» по телефону 8 (86167) 91-543.

ИСТОЧНИК KP.RU