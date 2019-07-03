Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в России по капитализации

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-03T14:22:59+03:00

В этом году под минимальные проценты планируем выдать более 1 миллиарда рублей

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Фонд микрофинансирования Краснодарского края занял первое место в России по капитализации. Его фонд увеличился до 1,5 миллиардов рублей.

С 2015 года предприниматели получили более 2,6 миллиардов рублей. А это около двух тысяч займов. В этом году под минимальные проценты планируют выдать более 1 миллиарда рублей.

- Фонд позволяет решать сразу ряд задач, обозначенных нацпроектом по развитию малого и среднего бизнеса. Прежде всего, влияет на вовлечение в сферу МСП жителей края, – отметил глава региона.

- Ставки от 1 до 6 процентов не предлагает ни одна финансовая организация, что дает возможность начать бизнес на приемлемых условиях, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

– Заработав хорошую кредитную историю благодаря нашему фонду, у предпринимателей в дальнейшем больше шансов получить уже более весомый кредит непосредственно в банке. Таким образом, мы помогаем малому бизнесу стать крупным, – считает губернатор.

Напомним, в Краснодарском крае стартовал IV конкурс в области качества «Сделано на Кубани». Заявки от компаний принимаются до 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU