2019-07-03T15:04:05+03:00
Общество

Сочинец заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ

Правоохранители проводят проверку
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Мария ЛЕНЦФото: Мария ЛЕНЦ
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Инцидент случился в одном из частных домов Сочи. Местный житель Евгений П. пригласил к себе 34-летнюю женщину. Пара хотела провести вместе вечер. Но в итоге свидание закончилось заявлением в полицию.

- В дежурную часть обратился житель Сочи, который заявил на 34-летнюю уроженку Челябинска. По его словам она не предупредила его о том, что имеет положительный ВИЧ-статус, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Правоохранители уже проводят проверку по поступившему сообщению.

По закону носитель инфекции обязан предупредить своего партнера о том, что он - носитель вируса. За сокрытие этой информации грозит уголовная ответственность, причем серьезное - за решеткой можно оказаться до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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