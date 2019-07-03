2019-07-03T16:30:43+03:00
Общество

В Краснодаре четыре трамвая изменят маршруты движения

По-другому они будут ходить с 22:00
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Краснодарские трамваи на три дня изменят свой маршрут движения. Что важно, по-другому вагоны будут курсировать лишь вечером.

- Связано это с капитальным ремонтом полотна. Работы будут идти на пересечении улиц Стасова и Ставропольской, - сообщают «КП» - Кубань» в администрации Краснодара.

Поэтому трамваи № 8, 9, 10 и 20 поедут в объезд.

«Восьмерка» и «Двадцатка» с 22:00 будут от остановок «ул. Солнечная» и «ул. Декабристов» до остановки «Стасова» будут курсировать по своим стандартным маршрутам. А далее они продолжат свой путь по Стасова, Воронежской, Титаровской, Ставропольской, заезжая в в Восточное депо.

- 6 и 7 июля (в течение всей рабочей смены) будут изменены схемы движения трамвайных маршрутов № 9 и № 10, - сообщают в мэрии. - При движении от хладокомбината трамваи будут поворачивать со Стасова направо на улицу Ставропольскую, разворачиваться через Восточное депо, и уже оттуда идти до конца маршрута.

Что важно, маршруты движения этих трамваев в сторону хладокомбината не изменятся.

Кстати, отслеживать в режиме реального времени, где находится трамвай, можно по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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