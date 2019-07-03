На Кубани в шаурму кладут некачественное мясо

СЕГОДНЯ 16:52 2019-07-03T16:52:27+03:00

Шаурма не такая уж и качественная на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Проверки точек общепита показали, что это блюдо готовят с грубыми нарушениями

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На Кубани представители департамента потребительской сферы и Роспотребнадзора проехались по точкам, в которых торгуют шаурмой. И во всех ларьках нашли нарушения санитарного законодательства

- С начала года специалисты Роспотребнадзора проверили 217 объектов, изготавливающих шаурму. Во всех точках выявлены нарушения, - сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. - Проверенные точки питания не смогли представить документы на мясную продукцию, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара. Нарушены сроки годности и условия хранения продукции, не предусмотрены условия для обработки и приготовления продуктов питания.

Как итог – вынесено 431 постановление об административном правонарушении на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

А 59 торговых точек вообще закрыли, их сотрудники не имели санитарных книжек, а еще были нелегально устроены на работу.

Но на этот проверки не закончились, они будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU