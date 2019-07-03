2019-07-03T16:52:27+03:00
Общество

На Кубани в шаурму кладут некачественное мясо

Проверки точек общепита показали, что это блюдо готовят с грубыми нарушениями
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Шаурма не такая уж и качественная на КубаниШаурма не такая уж и качественная на КубаниФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

На Кубани представители департамента потребительской сферы и Роспотребнадзора проехались по точкам, в которых торгуют шаурмой. И во всех ларьках нашли нарушения санитарного законодательства

- С начала года специалисты Роспотребнадзора проверили 217 объектов, изготавливающих шаурму. Во всех точках выявлены нарушения, - сообщили в департаменте потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края. - Проверенные точки питания не смогли представить документы на мясную продукцию, подтверждающие происхождение, качество и безопасность товара. Нарушены сроки годности и условия хранения продукции, не предусмотрены условия для обработки и приготовления продуктов питания.

Как итог – вынесено 431 постановление об административном правонарушении на общую сумму 4,2 миллиона рублей.

А 59 торговых точек вообще закрыли, их сотрудники не имели санитарных книжек, а еще были нелегально устроены на работу.

Но на этот проверки не закончились, они будут продолжаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лабинском районе мужчина выстрелил в грудь своему знакомому
В Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров
Массовое ДТП на Кубани с бензовозом: погиб мужчина, двое детей пострадали
Сочинские пальмы привили от насекомых-вредителей
В Краснодаре четыре трамвая изменят маршруты движения
В Новороссийске парень избил девушку, сломав об нее костыли
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Сочинец заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ
Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в России по капитализации
Парад звезд эстрады, телевидения, театра и кино пройдет в «Орленке»
В Сочи мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Сочи осудили бывшего директора департамента имущественных отношений
В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить детсад
В Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов
Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина
В Туапсинском районе иномарка сбила 31-летнего мужчину
В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой