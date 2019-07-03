Сочинские пальмы привили от насекомых-вредителей

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-03T17:37:05+03:00

Если эксперимент удастся, инъекции будут делать не только пальмам, но еще и каштанам, платанам и эвкалиптам.

Изменить размер текста: A A

В городе-курорте борются с вредителями - пальмовыми долгоносиком и мотыльком. Правда, в этот раз пальмам сделали инъекции. В отличие от опрыскивания эти уколы безопасны для человека. Химический препарат, который используют специалисты такой же, что и для открытой обработки. Но в этом случае он полностью впитывается в ствол.

По словам ученых, раствор попадает в организм мотылька и долгоносика, которые питаются пальмой изнутри. Вредители выедают точку роста из-за чего на пальме и не растут новые листья.

- Если мы увидим, что метод эффективен, а мы это поймем в течение ближайших пару месяцев, то будем его рекламировать, чтобы любые частные, юридические лица могли применять этот способ, - сказала «КП» - Кубань» заместитель директора ВНИИ цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.

Если эксперимент удастся, инъекции будут делать не только пальмам, но еще и каштанам, платанам и эвкалиптам. Прививки планируются трижды в год.

Напомним, пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек на сегодняшний день нанесли существенный ущерб и вашингтонии, и финикам, и китайской веерной пальме. Основные очаги замечены в Адлерском районе, а также в Кудепсте и Хосте.

- В первую очередь, инъекции будут делать наиболее ценным растениям, их определят с помощью фитосанитарного мониторинга, - добавляют в сочинской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU