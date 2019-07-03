2019-07-03T17:37:05+03:00
Общество

Сочинские пальмы привили от насекомых-вредителей

По словам ученых, раствор попадает в организм паразитов, которые питаются деревом изнутри
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Если эксперимент удастся, инъекции будут делать не только пальмам, но еще и каштанам, платанам и эвкалиптам.Если эксперимент удастся, инъекции будут делать не только пальмам, но еще и каштанам, платанам и эвкалиптам.
Изменить размер текста:

В городе-курорте борются с вредителями - пальмовыми долгоносиком и мотыльком. Правда, в этот раз пальмам сделали инъекции. В отличие от опрыскивания эти уколы безопасны для человека. Химический препарат, который используют специалисты такой же, что и для открытой обработки. Но в этом случае он полностью впитывается в ствол.

По словам ученых, раствор попадает в организм мотылька и долгоносика, которые питаются пальмой изнутри. Вредители выедают точку роста из-за чего на пальме и не растут новые листья.

- Если мы увидим, что метод эффективен, а мы это поймем в течение ближайших пару месяцев, то будем его рекламировать, чтобы любые частные, юридические лица могли применять этот способ, - сказала «КП» - Кубань» заместитель директора ВНИИ цветоводства и субтропических культур Наталья Карпун.

Если эксперимент удастся, инъекции будут делать не только пальмам, но еще и каштанам, платанам и эвкалиптам. Прививки планируются трижды в год.

Напомним, пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек на сегодняшний день нанесли существенный ущерб и вашингтонии, и финикам, и китайской веерной пальме. Основные очаги замечены в Адлерском районе, а также в Кудепсте и Хосте.

- В первую очередь, инъекции будут делать наиболее ценным растениям, их определят с помощью фитосанитарного мониторинга, - добавляют в сочинской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Лабинском районе мужчина выстрелил в грудь своему знакомому
В Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров
Массовое ДТП на Кубани с бензовозом: погиб мужчина, двое детей пострадали
На Кубани в шаурму кладут некачественное мясо
В Краснодаре четыре трамвая изменят маршруты движения
В Новороссийске парень избил девушку, сломав об нее костыли
Система видеонаблюдения «Ростелекома» за ЕГЭ-2019 осуществила более 4,5 млн часов трансляций с видеокамер
Сочинец заявил в полицию на женщину, скрывшую от него, что болеет ВИЧ
Фонд микрофинансирования Кубани занял первое место в России по капитализации
Парад звезд эстрады, телевидения, театра и кино пройдет в «Орленке»
В Сочи мужчина выбросил из окна многоэтажки собаку
ВТБ начинает рефинансировать автокредиты
В Сочи осудили бывшего директора департамента имущественных отношений
В Новознаменском жилом районе Краснодара начали строить детсад
В Краснодаре разработали рекомендации по оформлению киосков и павильонов
Футболисты отправились на дно: В Черное море погрузили скульптуры Мамаева и Кокорина
В Туапсинском районе иномарка сбила 31-летнего мужчину
В Калининском районе женщина расплачивалась в магазинах чужой банковской картой