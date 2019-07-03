2019-07-03T18:06:39+03:00
Происшествия

Массовое ДТП на Кубани с бензовозом: погиб мужчина, двое детей пострадали

На месте аварии работают автоинспекторы [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Смертельная авария произошла около 14:25 в среду, 3 июля, на выезде с кольца Темрюк - Голубицкая - Стрелка в Темрюкском районе.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

- В результате ДТП 63-летний водитель погиб на месте, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - С травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров шести и десяти лет.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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