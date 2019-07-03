Массовое ДТП на Кубани с бензовозом: погиб мужчина, двое детей пострадали
На месте аварии работают автоинспекторы [фото]
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Смертельная авария произошла около 14:25 в среду, 3 июля, на выезде с кольца Темрюк - Голубицкая - Стрелка в Темрюкском районе.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
- В результате ДТП 63-летний водитель погиб на месте, - сообщают в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - С травмами различной степени тяжести госпитализированы двое пассажиров шести и десяти лет.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU
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