В Лабинском районе мужчина выстрелил в грудь своему знакомому

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-03T19:03:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лабинском районе 58-летнему местному жителю обвинили в покушении на убийство 28-летнего знакомого.

По версии следствия, между мужчинами был длительный конфликт, который изначально возник на бытовой почве.

Сам обвиняемый рассказал на допросе, что своего приятеля Николая Котова (имя и фамилия изменены - Авт.) он долгое время не видел. Когда же днем 8 апреля 2019 года он встретил мужчину на улице Калмыкской станицы Вознесенской, то решил подойти поздороваться. С собой он прихватил помповое ружье.

- Между мужчинами вспыхнула ссора. В какой-то момент обвиняемый выстрелил в грудь оппоненту из ружья, - сообщают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Довести до конца свой умысел он не смог. Пострадавшего быстро доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

58-летний обвиняемый находится под домашним арестом.

- Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, - добавляют «КП» - Кубань» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU