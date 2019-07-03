В Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров

СЕГОДНЯ 18:29 2019-07-03T18:29:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия случилась днем в среду, 3 июля. В Адлерском районе Сочи парень во время работы оступился и упал в колодец.

- Сообщение об этом поступило в спасотряд через единую службу «112», - говорят «КП» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России. - Уже на месте выяснилось, что мужчина находится на дне технологического колодца глубиной более 20 метров. А его диаметр - около трех.

На крики молодой человек не отзывался.

Чтобы вытащить парня, спасателям пришлось использовать альпинистское оборудование.

- Когда спускались вниз, использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Через несколько минут тело погибшего удалось поднять со дна шахты и передать правоохранителям, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.

Обстоятельства трагедия устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU