В Сочи погиб рабочий, упавший в колодец глубиной 20 метров
Трагедия случилась днем в среду, 3 июля. В Адлерском районе Сочи парень во время работы оступился и упал в колодец.
- Сообщение об этом поступило в спасотряд через единую службу «112», - говорят «КП» - Кубань» в ЮРПСО МЧС России. - Уже на месте выяснилось, что мужчина находится на дне технологического колодца глубиной более 20 метров. А его диаметр - около трех.
На крики молодой человек не отзывался.
Чтобы вытащить парня, спасателям пришлось использовать альпинистское оборудование.
- Когда спускались вниз, использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Через несколько минут тело погибшего удалось поднять со дна шахты и передать правоохранителям, - добавляют в ЮРПСО МЧС России.
Обстоятельства трагедия устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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