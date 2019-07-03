В Крымске виновника пьяного ДТП нашли под окнами многоквартирного дома
Происшествие случилось в Крымске. Во дворе многоэтажки на улице Надежды жильцы обнаружили тело мужчины. Он упал с высоты девятого этажа.
Признаков жизни мужчина не подавал. На место ЧП приехала скорая, которая констатировала смерть.
Позже стала известна личность погибшего. Оказалось, что это 31-летний виновник страшной аварии, которая произошла на улице Луначарского в конце июня 2019 года. Тогда пьяный водитель за рулем "Калины" врезался в иномарку.
- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, - прокомментировал "Живой Кубани" следователь СО по Крымску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Алексей Мухортов.
Ранее сообщалось о массовом ДТП на Кубани с бензовозом. 63-летний водитель за рулем легковушки во время обгона не справился с управлением и допустил касательное столкновение с бензовозом. После чего машина врезалась в другую машину, ехавшую по встречке.
ИСТОЧНИК KP.RU