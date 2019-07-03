В Крымске виновника пьяного ДТП нашли под окнами многоквартирного дома

СЕГОДНЯ 19:39 2019-07-03T19:39:48+03:00

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Происшествие случилось в Крымске. Во дворе многоэтажки на улице Надежды жильцы обнаружили тело мужчины. Он упал с высоты девятого этажа.

Признаков жизни мужчина не подавал. На место ЧП приехала скорая, которая констатировала смерть.

Позже стала известна личность погибшего. Оказалось, что это 31-летний виновник страшной аварии, которая произошла на улице Луначарского в конце июня 2019 года. Тогда пьяный водитель за рулем "Калины" врезался в иномарку.

- В настоящее время по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, - прокомментировал "Живой Кубани" следователь СО по Крымску СУ СК РФ по Краснодарскому краю Алексей Мухортов.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на Кубани с бензовозом. 63-летний водитель за рулем легковушки во время обгона не справился с управлением и допустил касательное столкновение с бензовозом. После чего машина врезалась в другую машину, ехавшую по встречке.

ИСТОЧНИК KP.RU