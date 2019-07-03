2019-07-03T20:38:57+03:00
Дом. Семья

Сбросить вес в воде и защитить от сглаза: Что в Краснодаре предлагают владельцам животных

Чем готовы баловать питомцев в городе
Евгения СОРОКА
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Фото: Алексей ФОКИН.Фото: Алексей ФОКИН.
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Рынок услуг для питомцев стремительно развивается. А все потому, что хозяева любят баловать своих пушистых, на четырехлапого им не жаль потратить деньги.

Так краснодарским любителям животных предлагают позаботиться о здоровье собак и кошек благодаря беговой дорожке... в воде. Да-да, создали ее для тех, кто уже не успевает догнать птичку или поймать ящерицу. По словам специалистов, вязкость воды обеспечивает сопротивление движению, укрепляющее мышцы в качестве фитнес-тренировки. В свою очередь, большая устойчивость в воде, способствует интенсивной тренировке, что улучшает мускульную силу и выносливость животного.

Главная особенность этой услуги – собаку заводят в резервуар через дверь и только после этого наполняют тренажер водой до рекомендованного уровня. Такой способ помогает снизить стресс питомца перед процедурой. А стоит такое удовольствие – 1 000 рублей.

А еще в Краснодаре свою помощь предлагает зоопсихолог. За 3000 рублей специалист готова выяснить причину плохого поведения питомца и даже подобрать индивидуальное лечение с учетом пожеланий владельца.

Есть и те, кто предлагает любителям животных, защитить своего пса и кота от сглаза. Поможет в этом деле специальный оберег. Амулет готовы сплести для любой породы за 500 рублей.

К слову, в других городах животных и их владельцев тоже пытаются удивить. Например, в Санкт-Петербурге женщина готовит на заказ торт для собак. Десерт можно купить по случаю дня рождения четвероногого друга или его победы в соревнованиях. Цена лакомства - 1 500 рублей.

А в Волгоградской области работает таксопарк. Компания предлагает перевести питомца с комфортом, причем без хозяина. Главное, чтобы питомца «проводили и встретили».

ИСТОЧНИК KP.RU

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