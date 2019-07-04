На пляже Анапы сносят яхт-клуб, который превратился в рынок

СЕГОДНЯ 07:31 2019-07-04T07:31:46+03:00

Сейчас идет демонтаж, в дальнейшем будет освобождена вся муниципальная территория

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В Анапе 3 июля служба судебных приставов начала работу по исполнению решения суда. Здесь сносят яхт-клуб, который занимался оказанием незаконных платных услуг.

- Администрация курорта направила иск юрлицу. Он был удовлетворен определением арбитражного суда Краснодарского края. На основании данного решения службой судебных приставов возбуждено исполнительное производство. Сам должник не исполнил решение суда, поэтому был заключен договор со специализированной организацией, - сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Арендатор использовал участок не по целевому значению. Он был предназначен под яхт-клуб, а на деле там были установлены торговые роллеты, предлагались услуги по татуировкам, работали платные детские батутные городки .

Сейчас идет демонтаж торговых объектов, в дальнейшем будет освобождена вся муниципальная территория.

ИСТОЧНИК KP.RU