Проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний
На Кубани состоялась расширенная коллегия регионального минздрава под председательством вице-губернатора Анны Миньковой. Об итогах профилактических акций за четыре месяца 2019 года рассказал главный врач клинического онкодиспансера №1 Роман Мурашко.
- За январь-апрель прошло четыре выездных мероприятия для ранней диагностики новообразований. Состоялись 23 маммографических акции, день открытых дверей в рамках Всемирного дня борьбы с раком и в феврале-марте традиционные «Недели мужского и женского здоровья», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
За четыре месяца врачи осмотрели более 39 тысяч человек. У 845 из них были диагностированы злокачественные новообразования, у 1,5 тысяч – предраковые заболевания.
Показатель заболеваемости за указанный период составил 467,8 на 100 тысяч населения. Его рост связан с активностью медиков первичного звена и профилактическими акциями.
На совещании обсудили серьезные ошибки врачей в районах. Анна Минькова поручила главврачам больниц Кубани провести совещания с сотрудниками и детально разобраться в их причинах.
ИСТОЧНИК KP.RU