2019-07-04T08:12:28+03:00
Здоровье

На Кубани хирурги восстановили 31-летнему мужчине череп

Как пазл, врачи собирали костные фрагменты
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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В краевую больницу №3 доставили 31-летнего мужчину с многооскольчатым переломом передней стенки лобной пазухи. Это одна из самых прочных костей и является щитом для головного мозга.

Провели диагностику, которая прояснила, что внутренняя стенка цела и мозг не задет. Но операция потребовала от хирургов ювелирной точности.

- Медики приступили к ревизии раны, чтобы удалить поврежденные ткани и восстановить костную стенку титановой пластиной. Во время операции выяснилось, что есть и дефект стенки орбиты, который полностью поменял методику лечения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Хирурги-оториноларингологи собирали фрагменты черепа, как пазл, фиксируя их биологическим клеем, что более трудоемко по сравнению с фиксацией титановой пластины к краям кости. Операция длилась больше 2 часов и прошла успешно.

После полного восстановления и реабилитации, пациента выписали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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