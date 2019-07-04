Погода в Краснодарском крае 4-5 июля 2019: местами выпадут небольшие осадки

СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-04T08:39:19+03:00

Также синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Также синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду

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В Краснодаре 4 июля возможны небольшие осадки, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, днем порывы поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +33.

На территории края в четверг также возможны небольшие осадки и гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, в дневные часы местами при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +33, местами до +35.

- На Черноморском побережье также в некоторых районах пройдет небольшой дождик. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, по югу побережья южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

В пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют осадки. В отдельных пунктах во второй половине сильный дождь и град. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем местами и при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +22, днем воздух прогреется до +32.

На Черноморском побережье в пятницу возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16…21 градус, днем 26…31 градус.

По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице 5 июля малооблачно. Днем столбики термометров покажут до +30, вечеров температура снизится до +19.

ИСТОЧНИК KP.RU