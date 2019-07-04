2019-07-04T08:39:19+03:00
Общество

Погода в Краснодарском крае 4-5 июля 2019: местами выпадут небольшие осадки

Также синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секунду
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Также синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секундуТакже синоптики обещают порывы ветра до 15 метров в секундуФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В Краснодаре 4 июля возможны небольшие осадки, гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, днем порывы поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем прогреется до +33.

На территории края в четверг также возможны небольшие осадки и гроза. Ветер северо-западный, северный 5-10 метров в секунду, в дневные часы местами при грозах порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем поднимется до +33, местами до +35.

- На Черноморском побережье также в некоторых районах пройдет небольшой дождик. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, по югу побережья южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

В пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют осадки. В отдельных пунктах во второй половине сильный дождь и град. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, днем местами и при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +22, днем воздух прогреется до +32.

На Черноморском побережье в пятницу возможен дождь. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16…21 градус, днем 26…31 градус.

По данным Яндекс.Погоды, в кубанской столице 5 июля малооблачно. Днем столбики термометров покажут до +30, вечеров температура снизится до +19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Кубани врачи восстановили мужчине руку с большой сквозной раной от ожога
В Тимашевске на службе из-за семейных проблем застрелился полицейский
В Белореченском районе по вине индивидуального предпринимателя погибла пассажирка такси
Краснодарский боец повторил трюк Макгрегора и Стэтхема
Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купаться
В поселке Пригородном Краснодара полностью завершено строительство корпуса школы №81
В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая»
На Кубани хирурги восстановили 31-летнему мужчине череп
Проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний
На пляже Анапы сносят яхт-клуб, который превратился в рынок
Сбросить вес в воде и защитить от сглаза: Что в Краснодаре предлагают владельцам животных