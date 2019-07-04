СЕГОДНЯ 09:01 2019-07-04T09:01:49+03:00

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В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая». Открытие мероприятия состоится в субботу, 6 июля, в 11:00.

- Творческие делегации из районов края проведут яркую развлекательную программу. Гостей праздника ждут выступления самодеятельных коллективов и исполнителей, народные игры, развлечения и дегустация вареников, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

На протяжении всего праздника в комплексе «Атамань» будет работать выставка изделий декоративно-прикладного искусства и народных художественных ремесел «Город мастеров», где каждый желающий сможет принять участие в тематических мастер-классах.

Напомним, в Краснодаре откроется выставочный проект «Заводь». Увидеть картины жители и гости города смогут с 6 по 7 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU