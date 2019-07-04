В поселке Пригородном Краснодара полностью завершено строительство корпуса школы №81

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-04T10:03:29+03:00

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В поселке Пригородном Краснодара завершено строительство здания для начальной школы на 400 мест в одну смену. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию. Это отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью 7,3 тысяч квадратных метров. Оно три раза больше всех старых помещений

- В здании есть все необходимое для полноценного учебного процесса -современные классы, большой спортивный и актовый залы, кабинет информатики, кабинет робототехники, столовая, 4 лингофонных кабинета и мобильный лингафон, класс 3D-моделирования, фотолаборатория, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе

Оснащение для классных комнат закупил городской департамент образования. Большая часть оборудования уже завезена, его установят до 1 сентября.

В этом году в школу планируется набрать около 900 учащихся с 1 по 9 классы. «Началка» разместится в новом корпусе, а ученики 5–9 классов продолжат обучение в старом здании.

Напомним, в станице Старокорсунской Краснодара до конца октября благоустроят сквер «Прохладный». Здесь создадут систему уличного освещения из 23 фонарей, а также установят 22 садовых дивана.

ИСТОЧНИК KP.RU