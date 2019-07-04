Краснодарский боец повторил трюк Макгрегора и Стэтхема
В Интернете набирает популярность новый необычный челлендж. Пользователи соцсетей выкладывают видео с хештегом #bottlecapchallenge, на которых они одним ударом ноги откручивают крышку бутылки.
Флешмоб изначально запустил боец MMA из Казахстана Каро Пашикян. Эффектный трюк заключается в том, что необходимо нанести с разворота удар ногой по горлышку бутылки, чтобы она устояла, а пробка открутилась.
Свое мастерство тут же продемонстрировал чемпион мира по тхэквондо Аль-Фараби Давлетчин. Позже видео с эффектным трюком записал киноактер Джейсон Стэтхем и экс-боец UFC Конор Макгрегор.
Открыл бутылку как Джейсон Стэтхэм Видео: instagram.com/_g.v.z.v_.
Челлендж стал массовым. Подключаются к нему и обычные спортсмены, среди которых 21-летний краснодарец Артем Гвазава. Парень сумел ногой открутить крышку, а для лучшего эффекта записывают видео с эффектом «слоу-мо».
Артем - студент Кубанского государственного аграрного университета. Парень не первый год занимается спортом, тренируются он почти каждый день. Потому повторить челлендж для него не составило большого труда.
Артему всего 21 год. Фото: instagram.com/_g.v.z.v_
ИСТОЧНИК KP.RU