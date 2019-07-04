2019-07-04T09:36:23+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купаться

Самого высокого значения температура воды достигла в Сочи
Александра ПОДУШКО
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Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купатьсяТемпература воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купатьсяФото: Юлия СМИРНОВА
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«Комсомолка» продолжает следить за тем, как прогрелась вода в Черном море на курортах Краснодарского края сегодня, 4 июля.

4 июля температура воды в Сочи составляет +25,1 градусов, а в Джубге и Туапсе на 0,3 градуса холоднее. В Геленджике термометры показывают отметку в 23 градуса. А в Новороссийске и Анапе водичка холодная - 22,8 и 22,2 градуса соответственно.

В четверг на пляжах Азовского побережья в Темрюке водичка поднялась до отметки 24,8 градусов, в Приморско-Ахтарске и Ейске море стало холоднее – 23,6 градуса тепла.

- На Черноморском побережье в некоторых районах пройдет небольшой дождик. Ветер северо-западный, северный 6-11 метров в секунду, по югу побережья южный, юго-западный 6-11 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до +30, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Гидрометцентра Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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