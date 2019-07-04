В Белореченском районе по вине индивидуального предпринимателя погибла пассажирка такси

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-04T10:01:27+03:00

Он передал в аренду парню авто «Дэу-Нексия», на котором были установлены колеса с зимними шинами в изношенном состоянии

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В Белореченском районе 42-летний индивидуальный предприниматель подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть женщины (п.«а» ч.2 ст.238 УК РФ).

С 2015 года мужчина занимался организацией перевозок и деятельности такси. Между ним и одной из коммерческих организаций был заключен договор об оказании диспетчерских услуг.

- 30 мая прошлого года у него арендовал авто «Дэу-Нексия» 21-летний местный житель. На машине были установлены колеса с зимними шинами в технически изношенном состоянии. Этот автомобиль нельзя было использовать, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На следующий день парень ехал на данном транспорте по автодороге М4 «Дон» в сторону поселка Джубга. Он не справился с управлением и съехал в водосток. Машина перевернулась. В ДТП погибла пассажирка такси.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело в отношении 21-летнего водителя, попавшего в аварию, было расследовано органами полиции и направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU