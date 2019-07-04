2019-07-04T10:49:05+03:00
Происшествия

В Тимашевске на службе из-за семейных проблем застрелился полицейский

Оружие, которое он использовал, было не табельное
Александра ПОДУШКО
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В Тимашевске во время службы из-за семейных проблем застрелился полицейскийВ Тимашевске во время службы из-за семейных проблем застрелился полицейский
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В Краснодарском крае сотрудник полиции Тимашевского района застрелился из «Кедра» во время службы.

Инцидент произошел вчера, 3 июля 2019 года. Предварительно установлено, что 35-летний правоохранитель выстрели в себя из пистолета ПП-19 или просто «Кедр». Оружие было не табельное. Мужчина во время работы, пошел в служебный бокс, где стоят автомобили, и застрелился.

- Мотивом такого поступка могла послужить семейно-бытовая ссора. Накануне он сильно поругался с женой, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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