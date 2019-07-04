2019-07-04T10:50:46+03:00
Здоровье

На Кубани врачи восстановили мужчине руку с большой сквозной раной от ожога

У него полностью сгорели кожа, сухожилия, мышцы
Александра ПОДУШКО
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Фото: минздрав КубаниФото: минздрав Кубани
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32-летнему краснодарцу струя раскаленной пластмассы случайно попала на левую руку. В результате у него большая сквозная рана в ладони. Полностью сгорели кожа, сухожилия, мышцы.

Врачи городской больницы оказали мужчине экстренную помощь, после чего он был переведен в травматологическое отделение Первой краевой больницы. Здесь медики приступили к восстановлению руки с помощью новейших микрохирургических технологий.

- Сквозное отверстие в ладони было закрыто двумя кровоснабжаемыми лоскутами, взятыми с предплечья пациента. Их имплантация проходила одномоментно и длилась пять часов. В России подобные операции выполняются нечасто, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Кубани.

Лишь через несколько месяцев специалисты клиники приступили к восстановлению сгибателей и разгибателей сухожилий кисти. Чтобы вернуть подвижность пальцам потребовались три двухчасовые операции.

Всего на лечение ушло около года. Сейчас мужчина на этапе кистевой реабилитации, и он уже полностью может самостоятельно справляться с бытом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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