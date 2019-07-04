2019-07-04T11:08:10+03:00
Происшествия

В Сочи оштрафовали 6 чиновников

Они нарушили порядок рассмотрения обращений граждан
Александра ПОДУШКО
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В Сочи оштрафовали 6 чиновниковВ Сочи оштрафовали 6 чиновниковФото: Архив "КП"
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В Лазаревском районе Сочи оштрафовали 6 чиновников после проверки прокуратуры.

Выяснилось, что они нарушили ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Согласно ему они должны в 30-дневный срок отвечать на обращения местных жителей.

Прокуратура выявила более 30 обращений граждан, ответы на которые чиновники дали после указанного срока.

- По данным фактам прокуратурой в отношении 6 сотрудников администрации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), по результатам рассмотрения которых судом им назначены наказания в виде штрафов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ведомство направило в администрации Лазаревского района Сочи и Волковского сельского округа представления об устранении нарушений и недопущению их впредь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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