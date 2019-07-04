2019-07-04T11:44:26+03:00
Общество

На Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей

Они будут получать дисциплинарные взыскания
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
Изменить размер текста:

На Кубани в ККБ №2 прошла расширенная коллегия краевого министерства здравоохранения. На ней обсудили, что край добился успехов в снижении младенческой смертности.

За 4 месяца этот показатель уменьшился до рекордно низкого уровня – 2,9 промилле на 1000 родившихся живыми. Кубань находится на 7 месте среди субъектов РФ. Наибольший рост зафиксирован в Успенском, Тихорецком, Новопокровском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах. За последние годы в этих муниципалитетах материально-техническая база заметно улучшилась.

Основную смертность, а это где-то 80 процентов, дает старшая возрастная группа. Сегодня общая продолжительность жизни в крае составляет 73, 85 лет. К 2024 году она должна достичь 78 лет.

На мероприятии подняли вопрос, касающийся диспансеризации. В некоторых районах этот показатель остается низким. Министр здравоохранения Евгений Филиппов проанализирует, как организованы профосмотры в больницах, чтобы исключить формальный подход.

На коллегии выступили также главврачи районов, где отмечены самые высокие показатели смертности и худшие сигнальные индикаторы. Теперь к врачам будут применяться меры дисциплинарного взыскания, если они допустят серьезное повышение показателей смертности.

Напомним, проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний. Всего за четыре месяца врачи осмотрели более 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи едва не утонул 14-летний мальчик, находясь по пояс в воде
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре
В Туапсе грабитель попался, оплатив кредит украденными деньгами
В Лазаревском районе Сочи парень попал в больницу с острым медикаментозным отравлением
Уборку свалок на улицах Краснодара будет контролировать рабочая группа чиновников
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
Где жить и как парковаться в Краснодаре?
В Сочи измерили самый большой тополь в мире
Краснодарец выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей
В Новороссийске жильцов многоквартирного дома обманули на 4 миллиона рублей
В Сочи оштрафовали 6 чиновников
На Кубани врачи восстановили мужчине руку с большой сквозной раной от ожога
В Тимашевске обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением
В Белореченском районе по вине индивидуального предпринимателя погибла пассажирка такси
Краснодарский боец повторил трюк Макгрегора и Стэтхема
Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купаться
В поселке Пригородном Краснодара полностью завершено строительство корпуса школы №81
В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая»
Погода в Краснодарском крае 4-5 июля 2019: местами выпадут небольшие осадки
На Кубани хирурги восстановили 31-летнему мужчине череп
Проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний
На пляже Анапы сносят яхт-клуб, который превратился в рынок
Сбросить вес в воде и защитить от сглаза: Что в Краснодаре предлагают владельцам животных