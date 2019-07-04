На Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей

СЕГОДНЯ 11:40 2019-07-04T11:44:26+03:00

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На Кубани в ККБ №2 прошла расширенная коллегия краевого министерства здравоохранения. На ней обсудили, что край добился успехов в снижении младенческой смертности.

За 4 месяца этот показатель уменьшился до рекордно низкого уровня – 2,9 промилле на 1000 родившихся живыми. Кубань находится на 7 месте среди субъектов РФ. Наибольший рост зафиксирован в Успенском, Тихорецком, Новопокровском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах. За последние годы в этих муниципалитетах материально-техническая база заметно улучшилась.

Основную смертность, а это где-то 80 процентов, дает старшая возрастная группа. Сегодня общая продолжительность жизни в крае составляет 73, 85 лет. К 2024 году она должна достичь 78 лет.

На мероприятии подняли вопрос, касающийся диспансеризации. В некоторых районах этот показатель остается низким. Министр здравоохранения Евгений Филиппов проанализирует, как организованы профосмотры в больницах, чтобы исключить формальный подход.

На коллегии выступили также главврачи районов, где отмечены самые высокие показатели смертности и худшие сигнальные индикаторы. Теперь к врачам будут применяться меры дисциплинарного взыскания, если они допустят серьезное повышение показателей смертности.

Напомним, проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний. Всего за четыре месяца врачи осмотрели более 39 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU