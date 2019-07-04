СЕГОДНЯ 12:02 2019-07-04T12:02:46+03:00

В Новороссийске жильцов многоквартирного дома обманули на 4 миллиона рублей Фото: Архив "КП"

Был составлен подложный документ, по которому услуги по содержанию и обслуживанию многоэтажки передали управляющей компании

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Прокуратура Новороссийска провела проверку соблюдения жилищного законодательства. Были установлены факты подделки протокола общего собрания собственников с целью требования от жильцов денег.

В конце 2017 года изготовили подложный документ на собственников дома по улице Видова, согласно которому управление и содержание общедомовым имуществом передано управляющей компании. Услуги по содержанию и обслуживанию многоэтажки фактически не оказывались.

- Сотрудники управляющей компании составили ряд соглашений, в результате чего переуступили аффилированной организации право требования более 4,4 миллионов рублей от собственников. Они подали в суды более 150 исков, - сообщила прокуратура Краснодарского края.

Приказами мирового судьи, введенного в заблуждение сотрудниками управляющей компании, все иски были удовлетворены. Но вскоре умысел злоумышленников раскрыла проверка прокуратуры.

Материалы направлены в следственный орган, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, 4 ст. 159 УК РФ (покушение на хищение, совершенное путем обмана в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU