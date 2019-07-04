2019-07-04T12:15:54+03:00
Общество

Краснодарец выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей

Многомиллионный выигрыш ему принесла случайна комбинация чисел
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото победителяФото победителя
Изменить размер текста:

Житель Краснодара стал обладателем 5 480 112 рублей. Такую удачу ему принесла принесла случайная комбинация чисел.

Так молодой человек делал всегда. Просто покупал билеты и отмечал любимые числа.

- Решил поэкспериментировать и впервые выбрал числа наобум. Я даже не запомнил их. А потом пришло СМС организатора, что я выиграл. Наконец-то! Вот это счастье! - делится эмоциями победитель.

- Деньги парень решил потратить на улучшение жилищных условий. Также осуществит давнюю мечту супруги. Откроет для нее в родном городе кафе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

- Я хорошо знаю краснодарского потребителя и понимаю, что будет востребовано на юге. Не зря же я директор по развитию бизнеса, - рассуждает молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сочи едва не утонул 14-летний мальчик, находясь по пояс в воде
На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре
В Туапсе грабитель попался, оплатив кредит украденными деньгами
В Лазаревском районе Сочи парень попал в больницу с острым медикаментозным отравлением
Уборку свалок на улицах Краснодара будет контролировать рабочая группа чиновников
Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019
Где жить и как парковаться в Краснодаре?
В Сочи измерили самый большой тополь в мире
В Новороссийске жильцов многоквартирного дома обманули на 4 миллиона рублей
На Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей
В Сочи оштрафовали 6 чиновников
На Кубани врачи восстановили мужчине руку с большой сквозной раной от ожога
В Тимашевске обнаружено тело полицейского с огнестрельным ранением
В Белореченском районе по вине индивидуального предпринимателя погибла пассажирка такси
Краснодарский боец повторил трюк Макгрегора и Стэтхема
Температура воды в Черном море 3 июля 2019: В Анапе холодно купаться
В поселке Пригородном Краснодара полностью завершено строительство корпуса школы №81
В выставочном комплексе «Атамань» пройдет фестиваль вареников «Навары, мылая»
Погода в Краснодарском крае 4-5 июля 2019: местами выпадут небольшие осадки
На Кубани хирурги восстановили 31-летнему мужчине череп
Проект «Кубань против рака» помог выявить у жителей края 2,4 тысячи заболеваний
На пляже Анапы сносят яхт-клуб, который превратился в рынок
Сбросить вес в воде и защитить от сглаза: Что в Краснодаре предлагают владельцам животных