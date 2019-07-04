Краснодарец выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:15 2019-07-04T12:15:54+03:00

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Житель Краснодара стал обладателем 5 480 112 рублей. Такую удачу ему принесла принесла случайная комбинация чисел.

Так молодой человек делал всегда. Просто покупал билеты и отмечал любимые числа.

- Решил поэкспериментировать и впервые выбрал числа наобум. Я даже не запомнил их. А потом пришло СМС организатора, что я выиграл. Наконец-то! Вот это счастье! - делится эмоциями победитель.

- Деньги парень решил потратить на улучшение жилищных условий. Также осуществит давнюю мечту супруги. Откроет для нее в родном городе кафе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.

- Я хорошо знаю краснодарского потребителя и понимаю, что будет востребовано на юге. Не зря же я директор по развитию бизнеса, - рассуждает молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU