Краснодарец выиграл в лотерею больше 5 миллионов рублей
Житель Краснодара стал обладателем 5 480 112 рублей. Такую удачу ему принесла принесла случайная комбинация чисел.
Так молодой человек делал всегда. Просто покупал билеты и отмечал любимые числа.
- Решил поэкспериментировать и впервые выбрал числа наобум. Я даже не запомнил их. А потом пришло СМС организатора, что я выиграл. Наконец-то! Вот это счастье! - делится эмоциями победитель.
- Деньги парень решил потратить на улучшение жилищных условий. Также осуществит давнюю мечту супруги. Откроет для нее в родном городе кафе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» организаторы.
- Я хорошо знаю краснодарского потребителя и понимаю, что будет востребовано на юге. Не зря же я директор по развитию бизнеса, - рассуждает молодой человек.
ИСТОЧНИК KP.RU