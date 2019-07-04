2019-07-04T12:29:26+03:00
Общество

В Сочи измерили самый большой тополь в мире

Длина окружности ствола равна 13 метрам 24 сантиметрам, диаметр - 304 сантиметра, высота – около 30 метров
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба паркаФото: пресс-служба парка
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Специалисты Сочинского национального парка провели исследование тополя белого. Также его называют дерево-дракон из-за его сплетенных стволов в виде трех голов.

Тополь стал местной достопримечательностью. Каждый, кто приезжает на экскурсию в лес, фотографируется с деревом и пытается обхватить его руками.

- В среду, 3 июля, диаметр этой достопримечательности измерили специалисты Сочинского национального парка. Длина окружности ствола тополя на высоте груди равна 13 метрам 24 сантиметрам, диаметр дерева - 304 сантиметра, высота – около 30 метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

- В мире известен тополь белый диаметром два метра. Специалисты парка склонны утверждать, что в Сочи самый большой и древний тополь в мире. По предварительным данным, возраст его около 170 лет - рассказала Галина Солтани, ведущий научный сотрудник СНП.

Добраться к дереву можно от ж\д вокзала Сочи на автобусе №122 до конечной остановки поселка Кудепста. Дальше необходимо пройти мимо бывшей школы-интерната и зайти в кудепстинский лесопарк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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