Где жить и как парковаться в Краснодаре?

СЕГОДНЯ 12:40 2019-07-04T12:41:18+03:00

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В последние годы в Краснодаре наиболее остро встает вопрос поиска парковочных мест. Наш город стабильно входит в ТОП самых автомобильных Российских городов, а потому застройщикам приходится все тщательнее продумывать автомобильные развязки в новых микрорайонах, а также оборудовать места для парковок.

«ЮгСтройИнвест» – один из ведущих застройщиков страны, подошел к вопросу парковок с присущей ему ответственностью. Поэтому в планах возведения микрорайона «Губернского» числится около 10 000 парковочных мест. Все желающие смогут поставить автомобиль на наземном паркинге, а у тех, кто особенно переживает за сохранность своего 4х колёсного товарища, будет выбор – оставить его на многоуровневой стоянке или на умной подземной парковке.

Мы опросили жителей, и выяснили, почему все чаще они стали отдавать предпочтение последнему варианту. Набрался целый ряд причин:

– вы всегда уверены в том, что не придется искать парковочное место, а утром вспоминать – где же оставили свой автомобиль;

– ваш четырехколёсный конь под надежной защитой и круглосуточным видеонаблюдением;

– на паркинге поддерживается температурный режим, который отличается от уличного. Летом не придется садиться в машину, как на раскаленную сковородку, а зимой греть машину нужно будет куда меньше. Это еще не говоря про чистку налипшего снега и прочие сезонные издержки в виде града;

– на паркинге значительно чище, чем на улице, а потому машина будет намного привлекательней уличных «собратьев».

«Вместе с этой парковкой меня ждет крепкий и здоровый сон. Ведь никто не потревожит мою «лошадку» – добавляет счастливый житель «Губернского» Дмитрий, который, как и многие его сограждане сделал свой выбор и приобрел место на подземной стоянке в любимом микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU