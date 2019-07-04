2019-07-04T12:42:56+03:00
Экономика

Клиентам ВТБ доступны скидки на билеты FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019

До 29 сентября 2019 года включительно владельцы карт банка ВТБ могут приобрести билеты на российский этап Формулы 1 со скидкой 10%
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Для получения скидки необходимо при покупке билетов через промо-страницу на сайте мероприятия ввести первые 6 цифр номера карты в специальном поле. В случае если клиент приобретает билеты в одной из официальных касс мероприятия или обращается в call-центр организатора, первые 6 цифр номера карты необходимо сообщить сотруднику и получить скидку 10%. Каждый клиент сможет приобрести не более 10 билетов со скидкой на одну карту.

Прием заявок от СМИ на аккредитацию будет осуществляться до 8 августа 2019 года.

Для справки

Банк ВТБ является титульным спонсором этапа FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2019, который будет проходить на Сочи Автодроме с 26 по 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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