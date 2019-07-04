2019-07-04T12:54:35+03:00
Общество

Уборку свалок на улицах Краснодара будет контролировать рабочая группа чиновников

Она ежедневно будет проверять контейнерные площадки и прилегающие территории
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Создать рабочую группу решили министр ТЭК и ЖКХ края Евгения Зименко и главы Краснодара Евгения Первышова. Ее задача - ежедневно контролировать качество и своевременность уборки контейнерных площадок и прилегающей территории. Работать инспекторы будут в круглосуточном режиме.

Так, с января по конец июня 2019 года в рамках заключенного контракта между администрацией города и АО «Мусороуборочная компания» вывезли более 100 тысяч кубометров мусора. Он скопился вблизи контейнерных площадок.

- Такая масштабная работа по ликвидации несанкционированных свалок по городу идет с середины января. На уборку мусора из бюджета Краснодара дополнительно выделили 100 миллионов рублей. Такое решение было принято на 76 заседании городской Думы краевого центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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