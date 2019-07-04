В Туапсе грабитель попался, оплатив кредит украденными деньгами

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-04T13:28:25+03:00

В Туапсе мужчина избил местного жителя и забрал у него сумку с деньгами Фото: Архив "КП"

Свою жертву он с сообщниками поджидал в подъезде

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В Туапсе сотрудники полиции задержали местного жителя, который незадолго до этого участвовал в грабеже. Свою жертву задержанный с подельниками поджидал в подъезде на улице Петровой, зная что с собой у того будет сумка с большой суммой денег - 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Хозяина денег ударили по голове, вырвали из рук сумку и скрылись. Причем случилось все буквально при свете дня - около 19:00. Добычу грабители поделили и разошлись в разные стороны. Задержанный же спустя 4 часа свою долю пустил в дело.

- Злоумышленник решил легализовать часть похищенных денег. Он пришел к банкомату, который находится на улице Карла Маркса, и закинул себе на карточку 130 тысяч рублей. Из них тут же перевел 65 тысяч рублей в счет погашения кредита, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 174.1. УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

ИСТОЧНИК KP.RU