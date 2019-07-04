2019-07-04T13:33:17+03:00
Происшествия

В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре

Он споткнулся об коврик
Александра ПОДУШКО
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В Сочи 7-летний мальчик споткнулся о резиновый коврик и сломал правое предплечьеВ Сочи 7-летний мальчик споткнулся о резиновый коврик и сломал правое предплечьеФото: Архив "КП"
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В Сочи 29 июня 2019 года в городскую больницу №9 поступил мальчик.

Выяснилось, что 7-летний ребенок занимался в фитнес-центре, который находится на улице Несербская,1. Во время одного из упражнений он встал, зацепился за резиновый коврик и упал на руку.

- Его доставили в городскую больницу с сильными болями в плече. Врачи обследовали ребенка. Ему поставили диагноз – закрытый перелом правого предплечья со смещением, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.

Сейчас мальчик лечится и идет на поправку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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