В Сочи 7-летний мальчик сломал руку на тренировке в фитнес-центре
В Сочи 29 июня 2019 года в городскую больницу №9 поступил мальчик.
Выяснилось, что 7-летний ребенок занимался в фитнес-центре, который находится на улице Несербская,1. Во время одного из упражнений он встал, зацепился за резиновый коврик и упал на руку.
- Его доставили в городскую больницу с сильными болями в плече. Врачи обследовали ребенка. Ему поставили диагноз – закрытый перелом правого предплечья со смещением, - об это «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.
Сейчас мальчик лечится и идет на поправку.
ИСТОЧНИК KP.RU