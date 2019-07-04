На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок
Трагедия случилась в Гулькевичах
Спасти ребенка не удалосьФото: Алексей БУЛАТОВ
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3 июля в аквапарке «Семь озер» в Гулькевичах утонул четырехлетний мальчик.
- Ребенок играл в воде, а родители сидели рядом на лежаках. Когда они отвернулись, малыш наглотался воды, - сообщает «Регион online» со ссылкой на свой источник. - На место ЧП прибыла скорая помощь, однако медики не смогли спасти ребенка.
После ЧП аквапарк закрыли. Сейчас в нем работают следователи и выясняют все обстоятельства случившегося. Само место отдыха находится на территории Центра досуга и оздоровления в городе Гулькевичи. Здесь есть две высокие горки и несколько взрослых и детских бассейнов.
ИСТОЧНИК KP.RU