На Кубани в аквапарке утонул четырехлетний ребенок

СЕГОДНЯ 13:27 2019-07-04T13:27:32+03:00

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3 июля в аквапарке «Семь озер» в Гулькевичах утонул четырехлетний мальчик.

- Ребенок играл в воде, а родители сидели рядом на лежаках. Когда они отвернулись, малыш наглотался воды, - сообщает «Регион online» со ссылкой на свой источник. - На место ЧП прибыла скорая помощь, однако медики не смогли спасти ребенка.

После ЧП аквапарк закрыли. Сейчас в нем работают следователи и выясняют все обстоятельства случившегося. Само место отдыха находится на территории Центра досуга и оздоровления в городе Гулькевичи. Здесь есть две высокие горки и несколько взрослых и детских бассейнов.

ИСТОЧНИК KP.RU