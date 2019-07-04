В Сочи едва не утонул 14-летний мальчик, находясь по пояс в воде

СЕГОДНЯ 13:34 2019-07-04T13:37:39+03:00

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Трагедией едва не закончились выходные на курорте для семьи из Краснодара. 14-летний мальчик приехал в Сочи с бабушкой и дедушкой отдохнуть на море. Поселилась семья в одном из отелей курортного города. В разгар дня они отправились на пляж купаться.

- Мальчик вошел по пояс в воду, а потом вдруг упал, - сообщают "КП" - Кубань" очевидцы происшествия. - И ушел под воду.

В тот же миг, следившие за всеми передвижениями внука, пенсионеры бросились ему на помощь. Дед достал мальчика из воды, тот был уже без сознания, и предпринял попытку привести ребенка в чувство.

- Парню плохо, видимо, стало, - говорят все, кто находился на пляже в этот момент.

На помощь дедушке пришли медики и спасатели. Подростка доставили в больницу и ввели в состояние медикаментозного сна. Его состояние оценивается как тяжелое. Диагностика не выявила у ребенка никаких повреждений, но, очевидно, ему предстоят тщательные обследования на предмет патологий здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU