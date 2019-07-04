2019-07-04T14:29:06+03:00
Происшествия

В Сочи детский тренер по боксу сломал челюсть соседу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Боксеру грозит тюремный срокБоксеру грозит тюремный срок
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Молодой детский тренер по боксу из приграничного села Веселого Адлерского района Сочи по имени Тигран (имя изменено) каждый день помогает своим воспитанникам тренировать ловкость, координацию, а также учит сильным и точным ударам. Самым маленьким его ученикам всего шесть лет.

Детки всегда считали Тиграна достойным примером, но оказалось, что тренер отрабатывает свои удары не только в спортзале.

Вечером 5 июня боксер, известный друзьям по прозвищу «Кико», подрался с 30-летним мужчиной, который живет на соседней со спортзалом улице. Но, учитывая профессиональные навыки спортсмена, дракой назвать это можно было с натяжкой.

- Мужчина наносил пострадавшему неоднократные удары по лицу и телу. Медики установили диагноз – двойной перелом челюсти, что согласно судебно-медицинской экспертизе, квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

В действиях боксера усмотрели признаки уголовного преступления «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Тиграну грозит до трех лет лишения свободы, а пока он ждет суда и продолжает тренировать детишек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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