В Сочи детский тренер по боксу сломал челюсть соседу
Молодой детский тренер по боксу из приграничного села Веселого Адлерского района Сочи по имени Тигран (имя изменено) каждый день помогает своим воспитанникам тренировать ловкость, координацию, а также учит сильным и точным ударам. Самым маленьким его ученикам всего шесть лет.
Детки всегда считали Тиграна достойным примером, но оказалось, что тренер отрабатывает свои удары не только в спортзале.
Вечером 5 июня боксер, известный друзьям по прозвищу «Кико», подрался с 30-летним мужчиной, который живет на соседней со спортзалом улице. Но, учитывая профессиональные навыки спортсмена, дракой назвать это можно было с натяжкой.
- Мужчина наносил пострадавшему неоднократные удары по лицу и телу. Медики установили диагноз – двойной перелом челюсти, что согласно судебно-медицинской экспертизе, квалифицируется как вред здоровью средней тяжести, - сообщил «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.
В действиях боксера усмотрели признаки уголовного преступления «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Тиграну грозит до трех лет лишения свободы, а пока он ждет суда и продолжает тренировать детишек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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