2019-07-04T15:29:22+03:00
Происшествия

Под Краснодаром полиция задержала драгдиллера во время обналичивания биткоинов

Мужчина сбывал наркотики за криптовалюту
Варвара ДЫМ
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Мужчина сбывал наркотики за биткоиныМужчина сбывал наркотики за биткоиныФото: Иван МАКЕЕВ
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Девять месяцев житель Ейска занимался тем, что продавал наркотики за биткоины. Он зарегистрировался на одном из сайтов криптовалют и сбывал синтетические наркотические средства именно там – в электронной валюте.

- С 10 июля 2018 года по 22 апреля 2019 года гражданин, путем перевода криптовалют «Litcoun» в рубли, и осуществляя ряд финансовых операций с целью придания правомерного вида владения деньгами, полученными от незаконного сбыта наркотиков, получил в свое пользование 2, 5 млн рублей, - рассказал сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Ейска.

Мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». За это он может загреметь за решетку на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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