В Ейске бульдог покусал двух детей

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-04T14:57:15+03:00

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Вечером 27 июня на пересечении улиц Маяковского и Мичурина на двух детей напал бульдог. Собака напала не 6-летнего мальчика и 16-летнюю девушку. Почему пес решил напасть на детей и где в это время был хозяин, выясняет полиция.

- Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои», - сообщает источник в правоохранительных органах. – Примерно в 20 часов на пересечении улиц Маяковского и Мичурина на детей напал бульдог. Пострадал 6-летний мальчик и 16-летняя девушка, которые были в это время на детской площадке. Мальчика укусил пес за левое бедро и грудь, а девушку – за левую ногу и ягодицы. Хозяин собаки живет в соседнем доме на улице Маяковского. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU