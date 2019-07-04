В Новороссийске управляющая компания незаконно требовала от жильцов 4,4 млн рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-04T15:20:45+03:00

Предприятие не оказывала услуги по обслуживанию дома, а требовала денег через суд

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В конце 2017 года управляющая компания подделала протокол общего собрания жителей дома по улице Видова. Этот документ передал управление многоэтажкой коммунальщикам. Позже в суде этот протокол признали недействительным, ведь УК свои услуги фактически не оказывала.

- Несмотря на это, УК переуступила другой компании долг жильцов 4,4 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры. – Затем подали в суд 150 исков о взыскании с жильцов задолженности, подключились к этому даже приставы после удовлетворения иска в суде.

К счастью, обмануть жителей мошенникам не удалось. Протокол собрания жильцов, где они якобы выбрали управляющую компанию, признали недействительным. По факту прокуратура направила материалы проверки в СК. Возбудили уголовное дело по части 3, статьи 30, 4 части статьи 159 УК РФ «Покушение на хищение, совершенное путем обмана в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU