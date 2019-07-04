В Горячем Ключе спустя 4 месяца после оползня начали восстанавливать дорогу

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-04T15:27:46+03:00

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В станице Бакинской неподалеку от Горячего Ключа оползень сошел еще 7 февраля 2019 года, однако дорогу, которая тогда обрушилась, приступили восстанавливать только сейчас.

- Подрядная организация уже завезла технику, часть стройматериалов и с сегодняшнего дня приступила к подготовительным работам, - сообщают в администрации Горячего Ключа. - В течение 2-3 дней будет оборудована насыпная дорога. Как только она будет готова – выйдет буровая техника.

Фото: администрации Горячего Ключа.

На участке протяженностью 102 метра бригады установят 69 свай. После их заливки на ремонтном участке в 3 ряда поставят бетонные плиты.

Фото: администрации Горячего Ключа.

Процесс этот долгий - полностью восстановить дорогу планируется к середине сентября.

- Общий объем финансирования работ составил 61,2 миллиона рублей. Из них 59,3 миллиона выделено из краевого бюджета, - добавляют в администрации Горячего Ключа.

ИСТОЧНИК KP.RU